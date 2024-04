Błaszczak natychmiast ruszył do mównicy. Krzyki w Sejmie

Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej na sejmowej mównicy poruszył sprawę afery zegarkowej w MON. - To jest fakt, to jest świadectwo PiS-u - mówił. Były szef MON Mariusz Błaszczak mu odpowiedział. - Mówicie, że wojna nam grozi, a SKW angażujecie w szukanie gadżetów - powiedział. To pierwsza wypowiedź Błaszczaka ws. afery.