Afera zegarkowa w MON. "Taki sobie wybrałam"

Tomczyk pokazał maila z listopada 2023, już po przegranych wyborach przez PiS. 8.11.2023 roku Glapiak wysłała e-mail do jednej z dyrektor w MON o tytule "Zegarek". "Taki sobie wybrałam" - widnieje w polu treści. Glapiak dołączyła do wiadomości link do sklepu internetowego, który prowadzi do zegarka Longines La Grande Classique L4.209.2.11.2 o wartości 6.000 zł.