Afera zegarkowa w MON. "Najdroższy prezent w historii"

W MON istniał proceder, by "wypłacać" nagrody byłym pracownikom w postaci prezentów - przekonuje Cezary Tomczyk. W ten sposób doszło do "afery zegarkowej". Wiceminister obrony narodowej uważa, że zakupiony dla Agnieszki Glapiak zegarek to "najdroższy prezent w historii MON".