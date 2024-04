Dosadne komentarze ws. ruchu Dudy. "Mam wiadomość dla prezydenta"

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił pozostałych byłych członków władz CBA, którzy byli skazani w aferze gruntowej wraz z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem. "Następni funkcjonariusze CBA ułaskawieni przez Andrzeja Dudę. Zanim się obejrzymy, gotów będzie ułaskawić cały PiS" - napisał w piątek rano premier Donald Tusk. - Pan prezydent nie ma dobrego czasu - komentował w programie "Tłit" poseł KO Bartosz Arłukowicz. - Wpisuje się w klasyczną, partyjną, pisowską narrację. Ułaskawia ludzi, którzy brali udział w bardzo złym procederze. Mam wiadomość dla pana prezydenta: ułaskawić może jeszcze przez rok kilkunastu ludzi, ale sam będzie musiał ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Widzę, że pan prezydent nie jest do końca samodzielny w tego typu decyzjach. Mam wrażenie, że panowie Kamiński i Wąsik sporo wiedzą, co ma wpływ na decyzje. Dziwi mnie to, ale nie zaskakuje - dodał.

