Potężne uderzenie z powietrza. Rosjanie nie mieli chwili na oddech

Zmasowany atak rakietowy z powietrza pod Zaporożem. Ukraińskie myśliwce Su-27 i Su-25 wykonały kilka ryzykownych operacji nad wsią Nowopokrowka w obwodzie zaporoskim. Nagraniem z akcji pochwalili się żołnierze Sił Powietrznych Ukrainy. Widać na nim moment przelotu, a następnie ataku prosto z kabiny pilota maszyny Su-27, z której wystrzelono salwę rakiet S-8. Następnie dochodzi do podwójnego ataku myśliwców Su-25. Z obu jednostek w jednej chwili wystrzelono również rakiety S-8, które następnie spadły na rosyjskie pozycje. Żołnierze Putina nawet nie mieli chwilę na oddech, ponieważ tego typu operacja w tym regionie trwała ok. dwóch godzin i zmusiła okupantów, którzy przeżyli atak do odwrotu i pozostawienia ton sprzętu w cywilnej zabudowie w Nowopokrowce.