Kłótnia w RMF FM. "Pan wie, jak wyłuskiwać brukselkę"

Sprzeczka w RMF FM. Robert Mazurek wypomniał wiceministrowi Andrzejowi Szejnie, że chce porzucić stanowisko i dostać się do europarlamentu. Polityk stwierdził, że jest logika w tym, by wiceminister dyplomacji kandydował do Brukseli. - Pan wie, jak wyłuskiwać brukselkę - mówił Mazurek.