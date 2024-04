"Jedynki" Trzeciej Drogi i Lewicy do europarlamentu. Nieoficjalne doniesienia

"Jedynki" Lewicy

Ustalenia TVN, co do "jedynek" Lewicy, pokrywają się z wcześniejszymi publikacjami Wirtualnej Polski. Potwierdzają, że do europarlamentu najpewniej wybierają się Krzysztof Śmiszek (wiceminister sprawiedliwości; ma być "jedynką" w woj. dolnośląskim i opolskim), Joanna Scheuring-Wielgus (wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego; ma wystartować w woj. wielkopolskim) i Robert Biedroń (europoseł; ma być jedynką w okręgu warszawskim).