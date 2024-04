Kredyt na start w wyborach do PE. Ministrowie od mieszkań chcą się przenieść do Brukseli

Poseł do europarlamentu ma miesięczne wynagrodzenie w wysokości aż 9,9 tys. euro (przed opodatkowaniem). To równowartość 44 tys. zł. Dla porównania poseł na Sejm ma 12 tys. zł, czyli blisko cztery razy mniej. Na tym istotne przywileje się nie kończą - specjalny jest też wiek emerytalny europarlamentarzystów. Gdy skończą 63 lata, załapią się na świadczenie emerytalne. To 3,5 proc. z wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu (choć kwota ta nie może przekroczyć łącznie 70 proc. wynagrodzenia). W przypadku posłów z Polski jest to zatem 1540 zł emerytury za każdy rok pracy. Po jednej kadencji jest to zatem ponad 6,6 tys. zł ekstra.