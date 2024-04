"Trzy mandaty i siedem procent". Kolejny spór w Nowej Lewicy. W tle znane nazwiska

Słowem: Kopiec, we współpracy z Kohutem, zaatakował własnych liderów - w tym Biedronia. Oskarżył go o to, że bardziej niż wynik Lewicy interesuje go wprowadzenie do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Śmiszka (prywatnie partnera) oraz bliską sobie wiceminister Joannę Scheuring-Wielgus. Pożalił się również, że Biedroń usunął go z wewnętrznych grup dyskusyjnych frakcji.