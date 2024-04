Mieszkaniowe "ultimatum" w rządzie. Lewica podzielona w sprawie "kredytu 0 procent"

Podobne opinie wyrażał wiceminister Kukucki. - Ostatnie lata pokazały nam, że wszelkie dopłaty do kredytów mieszkaniowych to pieniądze wyrzucone w błoto. Ceny mieszkań na rynku rosną, bogacą się na tym tylko deweloperzy. Od tego nie wzrasta liczba mieszkań dostępnych na rynku. My, jako Lewica, od wielu miesięcy przed tym przestrzegaliśmy. I to nie jest nasz wymysł. Widać to na wszelkich eksperckich analizach. Niestety zapowiedź nowego programu rządowego pokazuje, że nie uczymy się na błędach - mówił wiceminister na początku tego roku.