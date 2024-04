Lewica spiera się o listy wyborcze i szuka pomysłu na kampanię. Na giełdzie znane nazwiska

- Problem jest taki, że my nie dyskontujemy poparcia społecznego dla kluczowych dla nas tematów. Mieszkania, wsparcie dla rodzin, prawa kobiet, liberalizacja prawa do aborcji, tabletka dzień po. My o tym wszystkim mówimy najgłośniej i od lat! Przecież my to wprowadzaliśmy do obiegu, gdy reszta partii się tego wstydziła. A jednak politycznie nic z tego nie mamy. I tak frustruje to, że nic nie możemy z tym zrobić - przyznaje rozmówca związany z Lewicą.