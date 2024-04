Napięta sytuacja na granicy z Polską? Wymowna sugestia z Białorusi

- Można to obiektywnie stwierdzić - odparł Paweł Murawiejko w odpowiedzi na pytanie rosyjskiej agencji TASS, czy na zachodniej granicy Białorusi rosną napięcia, w tym w kontekście trwających ćwiczeń NATO. Jak podkreślił, w obecnej sytuacji niewiele brakuje, by doszło do "prowokacji na dużą skalę", a nawet konfliktu.