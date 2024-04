Poszukiwania nowych ministrów. Zmiany w rządzie mogą wyjść poza kandydatów do PE

Jak słyszymy, nie jest to jednak przesądzone, bo swoich ministrów bronią koalicjanci. Szymon Hołownia przekazał, że żaden z ministrów Polski 2050 nie będzie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W czwartek powtórzyła to sama Paulina Hennig-Kloska, podkreślając, że ma ona mandat partii, by dalej pełnić funkcję. Czesława Siekierskiego broni PSL podkreślając, że to resort z ich rozdzielnika i choć ostatecznie zdecyduje premier, to zapowiadają sprzeciw.