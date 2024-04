Ministrowie podadzą się do dymisji, wiceministrowie na urlop. Rekonstrukcja rządu na początku maja

Jednym z takich wiceministrów PO może być Jacek Protas, wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej. Znalazł się on na wstępnej liście jako "jedynka" w okręgu, który obejmuje województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. W Wirtualnej Polsce ujawniliśmy przymiarki do pełnych list, wskazując na prawdopodobnych liderów we wszystkich okręgach wyborczych. Z dotychczasowych zapowiedzi wynika, że do Parlamentu Europejskiego wybierają się również wiceministrowie z Lewicy, m.in. Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości czy Joanna Scheuring-Wielgus, wiceministra kultury.