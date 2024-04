"Kulminacja". Najnowsza prognoza pogody na majówkę

Jak podaje IMGW, w piątek temperatury maksymalne osiągną od 12 stopni Celsjusza na północy, około 14 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie, do 17 stopni Celsjusza na południu. Wiatr na ogół słaby, południowy i południowo-zachodni. W nocy zaś temperatura minimalna przeważnie od 3 do 6 stopni Celsjusza, na Suwalszczyźnie i w Małopolsce miejscami około 2 stopnie Celsjusza, a w rejonach podgórskich miejscami spadek temperatury do -2 stopni Celsjusza.