Weszli do stodoły na Podlasiu. Odkryli wiejską "fabryczkę"

Bimbrownia w stodole na Podlasiu. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku wkroczyli na dwie posesje w gm. Sokoły w pow. wysokomazowieckim. Nagranie z akcji udostępniła Krajowa Izba Skarbowa. Widać na nim, że podczas przeszukania pierwszego z gospodarstw funkcjonariusze zabezpieczyli kompletną linię do produkcji nielegalnego alkoholu składającą się m.in. z pieca i kolumn destylacyjnych. Na terenie drugiej z kontrolowanych posesji rozlewano i konfekcjonowano nielegalny alkohol. Tam funkcjonariusze z KAS zabezpieczyli blisko 1,5 tys. l bimbru o mocy ponad 40 proc. "W bimbrowni zajęto również 110 l bimbru, drożdże, ponad 2 t cukru oraz 9 tys. l zacieru, który mógł posłużyć do wyprodukowania kolejnych niemal 2 tys. l alkoholu. W pomieszczeniach znajdowały się również produkty do zabarwiania wyrobu gotowego, etykiety, zakrętki oraz butelki przygotowane do konfekcjonowania i dalszej dystrybucji alkoholu" - wyjaśniła KAS operację na Podlasiu. W wyniku działań służb zatrzymano 56-latka. Mężczyzna odpowie za nielegalne wytwarzanie alkoholu. Z kolei jego czterech wspólników w wieku od 25 do 36 lat usłyszeli zarzuty rozlewania i przechowywania alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Podejrzani narazili budżet państwa na stratę blisko 120 tys. zł.