74-latka z Ohio napadła na bank. Sama też jest ofiarą przestępstwa

19 kwietnia 74-latka weszła do banku AurGroup Financial Credit Union Bank i zażądała od kasjerki wydania gotówki wymachując bronią. Gdy policja przybyła do jej domu, znajdując przed nim srebrnego Hyundaia Elantrę z 2014 r., którym seniorka odjechała z banku z łupem, kobieta od razu przyznała się do napadu.