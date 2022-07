Happy Bus po raz 12. rusza w trasę po całej Polsce

– Z Happy Busem zetknęłam się pierwszy raz w 2015 roku, kiedy dołączyłam do zespołu jako wolontariuszka. Miałam wtedy 14 lat. Od tego czasu towarzyszy mi praktycznie w każde wakacje, więc można powiedzieć, że jestem przykładem tego, jak wciągający jest to projekt. Wolontariat w Happy Busie to bez dwóch zdań niesamowite, bardzo rozwijające przeżycie. Nauczyłam się tam wielu życiowych rzeczy, które towarzyszą mi do dzisiaj. To piękna przygoda, której każdy z nas może być uczestnikiem – opowiada Ewelina Dąbrowska, manager projektu Happy Bus.