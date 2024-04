"Cyrk". Pierwsze komentarze po głosowaniu Sejmu, nie wszyscy zadowoleni

Rafał Buca natomiast cytuje prof. Jana Miodka. "Nie ma ani jednej cechy dialektu śląskiego, która by go różniła od innych dialektów, w aspekcie historyczno-językowym. Wszystko to, co jest na Śląsku, jest gdzie indziej. (...) W gruncie rzeczy nie ma ani jednej cechy gramatycznej tylko śląskiej. Ani jednej. One są wspólne dla wszystkich dialektów" - ocenia wybitny językoznawca.