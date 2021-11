„Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje” - przekonuje kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia

Kiedy dopadnie nas silne przeziębienie, a gorączka i kaszel nie mijają prosimy internistę, by pomógł nam szybko wrócić do formy. Gdy pojawią się kłopoty ze wzrokiem, szukamy rozwiązania w gabinecie okulistycznym. Choć taka reakcja na kłopoty zdrowotne jest naturalna i zrozumiała, często nie zachowujemy się w podobny sposób, kiedy pojawią się poważne problemy psychiczne i emocjonalne. A przecież równowaga psychiczna jest integralną częścią zdrowia każdego człowieka. Troska o kondycję psychiczną jest szczególnie istotna w przypadku dzieci i nastolatków, którzy dojrzewając dopiero uczą się prawidłowego rozpoznawania emocji czy budowania bliskich więzi społecznych. To zadanie jest tym trudniejsze, że młodzi ludzie nie mają jeszcze w pełni wykształconych mechanizmów obronnych, które pozwalają im skutecznie radzić sobie ze stresem.