Wybory do PE. Można składać wnioski o zmianę miejsca głosowania

Zmiana miejsca głosowania w wyborach do PE 2024

Jak wskazuje kalendarz wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, od dnia 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 wyborcy mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów oraz zmianę miejsca głosowania.