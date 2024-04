Wybory do europarlamentu 2024. Okręgi wyborcze. Lista

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co 5 lat. Ostatnie głosowanie miało miejsce w 2019 roku - następne odbędzie się już za parę miesięcy. Zgodnie z decyzją Prezydenta RP, Polacy swoich przedstawicieli do europarlamentu wybiorą w niedzielę 9 czerwca 2024. W celu organizacji głosowania, kraj zostanie podzielony na 13 okręgów wyborczych.