Wybory do Europarlamentu 2019. Młodzi sobie je odpuścili

Wybory do Europarlamentu 2019 zostaną zapamiętane jako te, do których udało się zmobilizować Polaków. Frekwencja, według najnowszych danych PKW, jest imponująca. Wynosi 46 proc. Złe wrażenie robi z kolei liczba młodych ludzi, którzy poszli do urn.

Młodzi nielicznie stawili się przy urnach (East News, Fot: Krzysztof Kaniewski/REPORTER)

Wybory do Europarlamentu 2019 wygrał PiS. Można być tego pewnym, choć nie ma jeszcze ostatecznych wyników. Wiadomo też, jak wypadli młodzi ludzie. I nie chodzi o polityków, a wyborców.

Ponad 70 proc. nie poszło w niedzielę do urn. Z prawa wyborczego skorzystało jedynie 27,6 proc. Polaków w wieku od 18 do 29 lat - tak wynika z sondażu Ipsos dla TVN. To najsłabszy wynik ze wszystkich grup wyborców. Przykład dali z kolei starsi - 50-59 lat. Aż 53,9 proc. tej grupy oddało głos w wyborach.

Ci młodzi, którzy głosowali, wybrali PiS. Głos na to ugrupowanie oddało 28,4 proc. Polaków w wieku od 18 do 29 lat. Koalicję Europejską poparło z kolei 27,3 proc. tej grupy.

18,5 proc. młodych osób zagłosowało na Konfederację, 13,7 proc. - na Wiosnę, 8,3 proc. - na Kukiz'15, a 2,6 proc. - na Lewicę Razem.

Wiadomo też, że mieszkańcy wsi wybierali głównie PiS, a osoby z większych miast - KE.

PiS zwycięzcą

Przypomnijmy też, jak wyglądają najnowsze ogólne wyniki:

PKW na podstawie danych z 99,25 proc. obwodowych komisji wyborczych podała, że PiS zdobył 45,57 proc. głosów, KE - 38,29 proc., Wiosna Roberta Biedronia - 6,04 proc., Konfederacja - 4,55 proc..

