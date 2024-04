Ksiądz z osiedla zaskakuje. Zaprasza warszawiaków pod most

Duchowny zwrócił uwagę, że wielu uczestników traktuje dyskoteki jako okazję do rozmowy z księdzem lub skorzystania z sakramentu spowiedzi. - Wiele osób nie chodzi do kościoła, jednak kiedy mnie spotykają widzę, że temat wiary i Pana Boga nie jest im obojętny. Nagle okazuje się, że mają do mnie wiele pytań, dzielą się swoimi wątpliwościami, problemami. To pokazuje, że osoby, które z jakiegoś powodu nie odnajdują dla siebie miejsca w swojej parafii czy tradycyjnie pojmowanym duszpasterstwie, potrzebują miejsca, gdzie mogłyby się spotkać z księdzem na neutralnym gruncie - ocenił. Bywały wręcz osoby, które przyjechały na dyskotekę specjalnie po to, by z nim porozmawiać.