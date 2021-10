Pogoda na czwartek. Zrobi się niebezpiecznie. Przez Polskę przejdzie silna wichura

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie ok. 14-17 st. C, z tym, że po południu od północnego zachodu zacznie się ochładzać, dlatego w Polsce zachodniej najwyższe wartości na termometrach przypadną na pierwszą część dnia. Uwaga na bardzo silny, południowo zachodni i zachodni wiatr, który po południu i wieczorem może na znacznym obszarze kraju osiągać prędkość ok. 60-80 km/h.