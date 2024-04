Narada kierownictwa PiS. Miało dojść do awantury

Kandydaci PiS do PE. Kaczyński: to będą listy śmierci

Jarosław Kaczyński w "Magazynie Anity Gargas" odniósł się do kwestii list kandydatów jego ugrupowania do PE. - Te listy, które układamy do europarlamentu, no to będą - jak to się mówi - "listy śmierci" - oświadczył.