Kilkaset tysięcy na fikcyjnego glejaka. Są zarzuty

- Ze zgromadzonego do sprawy materiału dowodowego wynika, że para wprowadzała inne osoby w błąd co do stanu zdrowia mężczyzny, w wyniku czego pokrzywdzeni, w ramach pomocy, przekazywali pieniądze na jego leczenie. Jak się okazało, jego choroba była zmyślona, a sprawcy wykorzystywali chęć niesienia pomocy przez darczyńców do tego, aby się wzbogacić - informuje asp. szt. Piotr Sołtysiak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.