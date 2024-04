38. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Historyczne nagrania z miejsca zdarzenia

To już 38. rocznica tragicznej w skutkach katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W kwietniu 1986 r. całym światem wstrząsnęła wiadomość o awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej położonej na terenie ówczesnego ZSRR. W efekcie błędów operatorów przeprowadzających jeden z testów oraz wad konstrukcyjnych reaktora jądrowego 26 kwietnia 1986 r. o godzinie 1:23 doszło do dwóch wybuchów, które pochłonęło wiele ofiar. Udostępniamy archiwalne nagrania z obrazków sprzed i po katastrofie oraz współczesny widok. Dziś już wiemy, że uwolnione wówczas promieniowanie stało się przyczyną wzrostu liczby zachorowań na raka tarczycy, w szczególności u dzieci. Według danych z 2015 r. w latach 1991-2015 zdiagnozowano 16000 przypadków raka tarczycy u osób, które w momencie awarii były poniżej 18. roku życia. Katastrofa odcisnęła silne piętno na życiu mieszkańców miasta Prypeć i pobliskich miejscowości i są odczuwalne również dzisiaj, mimo upływu 38 lat. Wokół elektrowni wciąż żyje wiele gatunków zwierząt, zmuszonych do egzystencji w nowych warunkach.