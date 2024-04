Przesmyk suwalski w zagrożeniu? "Najbardziej strategiczne miejsce"

Podczas swojego wystąpienia, prezydent Duda podkreślił znaczenie tych ćwiczeń. - To jest bardzo ważne ćwiczenie, chcę z całą mocą podkreślić, że stanowi ono dowód na to, że polscy żołnierze są gotowi do tego, by przyjść w razie potrzeby swojemu litewskiemu sojusznikowi i sąsiadowi z pomocą - stwierdził.