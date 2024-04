Kukiz komentuje listy do PE. "Porażające"

Część list do Parlamentu Europejskiego jest już znana. Paweł Kukiz stwierdził, że decyzje o kandydowaniu polityków do PE nie są podyktowane kwestiami finansowymi, lecz wskazał inny powód. Odniósł się także do nieoficjalnych kandydatur z list PiS. - To jest porażające - skomentował.