Duże zaskoczenia na listach do Parlamentu Europejskiego. Tusk szykuje rekonstrukcję rządu

W ostatnich dniach politycy Koalicji Obywatelskiej w nieoficjalnych rozmowach przyznawali, że Donald Tusk szykuje niespodzianki na listach do Parlamentu Europejskiego. Niespodziewanym dla wielu osób ruchem może być wskazanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego jako "jedynki" w Warszawie. Jego start jest bardzo prawdopodobny, ale jeszcze nie przesądzony, bo jednocześnie trwa poszukiwanie potencjalnych następców do resortu. - We wtorek wieczorem było przekonanie na ponad 90 proc., że Kierwiński wystartuje - mówi nam ważny polityk PO. W trakcie negocjacji pojawiał się również pomysł, żeby Kierwiński wystartował z okręgu mazowieckiego, poza Warszawą, ale to mniej prawdopodobna opcja.