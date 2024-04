Zażartowała o bombie w bagażu. Nie poleciała na urlop

Do zdarzenia doszło w czwartek na Lotnisku Chopina - podaje PAP, powołując się na rzeczniczkę komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, kpt. SG Dagmarę Bielec. - Podczas odprawy, kiedy pracownik obsługi naziemnej zadał rutynowe pytanie o to, czy w bagażu znajdują się jakiekolwiek rzeczy niebezpieczne, jedna z pasażerek odpowiedziała: "Mam w bagażu jakąś bombę i jakieś narkotyki". Po pewnym czasie dodała, że to był tylko głupi żart - relacjonowała Bielec.