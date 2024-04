Co ze spotkaniem Duda-Tusk? "Nie będzie problemu, Tusk z prezydentem rozmawia"

Przypomnijmy, w czwartek Andrzej Duda ujawnił informacje w sprawie planowanych rozmów z Donaldem Tuskiem. Spotkanie miało się odbyć w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. — W perspektywie także naszej zbliżającej się prezydencji w UE wystosowałem do premiera zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na 1 maja przed południem – powiedział prezydent Duda.