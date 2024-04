Co można mieć na maturze? Lista przyborów dozwolonych na egzaminie

We wtorek 7 maja abiturienci szkół ponadpodstawowych rozpoczną zmagania z egzaminami dojrzałości. Matury w części pisemnej i ustnej potrwają niemal do końca miesiąca - z ostatnimi zadaniami niektórzy zdający zmierzą się w sobotę 25 maja. Przygotowanie do matur pisemnych powinno polegać między innymi na uporządkowaniu wiedzy, jak i poznaniu listy przedmiotów, które można i których nie powinno się zabrać ze sobą na egzamin.