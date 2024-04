Co będzie na maturze 2024? Maturzyści już polują na przecieki

Tegoroczne matury potrwają od 7 do 25 maja. W tym czasie uczniowie zmierzą się z zadaniami w części pisemnej - z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym oraz co najmniej jednym na poziomie rozszerzonym. Ponadto obowiązkowo przystąpią do dwóch egzaminów ustnych. Jakie zadania - zdaniem internautów - mogą pojawić się na maturze? Tych zagadnień poszukują niemal 2 tygodnie przed pierwszym egzaminem.