Matura 2021 z języka polskiego. Co będzie? Maturzyści mają swoje typy, "Pan Tadeusz" może "Lalka"

Matura 2021 zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczni maturzyści niemal przez cały rok szkolny przygotowywali się do egzaminu dojrzałości podczas nauki zdalnej. W związku z tym, wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym 2021 zostały zmienione. Długi majowy weekend, to ostatni dzwonek na naukę i powtórkę.

Matura 2021. Egzamin z polskiego

Dyrektor CKE mówi o poziomie tegorocznej matury. Ostrzega wszystkich, którzy chcą ją zbagatelizować

Arkusz maturalny z polskiego na poziomie podstawowym podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich składa się z pytań testowych i sprawdza umiejętności maturzystów, które dotyczą rozumienia tekstu. Można za nią uzyskać 20 punktów. W drugiej części uczniowie mierzą się z wypracowaniem. Do wyboru mają trzy tematy: dwie rozprawki i interpretacja tekstu poetyckiego. Za to zadanie można uzyskać aż 50 punktów.

Matura 2021. Zmiany w egzaminie maturalnym

Zniesiony został obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Tegorocznym maturzystom umożliwiono też zmianę deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Są to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane 16 grudnia 2021 roku przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.