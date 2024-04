Kiedy matury? Harmonogram egzaminów w 2024 roku

Matury w 2024 roku - podobnie, jak przed laty - odbędą się w maju. Egzaminy rozpoczną się nietypowo, bo we wtorek. Abiturienci, przystępujący do matury zarówno w tzw. starej jak i nowej formule, obowiązkowo zmierzą się z trzema przedmiotami na poziomie podstawowym w formie pisemnej, co najmniej jednym egzaminem na poziomie rozszerzonym - również w formie pisemnej oraz dwoma maturami ustnymi - z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego.