Matura poprawkowa 2022. Egzamin ostatniej szansy. Arkusze CKE

Prawo do ponownego podejścia do jednego z obowiązkowych przedmiotów otrzymuje uczeń, który przystąpił oraz zdał pozostałe egzaminy z przedmiotów obowiązkowych, a także przystąpił do egzaminu przynajmniej z jednego przedmiotu dodatkowego. Co ważne, egzaminy te nie mogły zostać mu unieważnione. Część ustna egzaminu maturalnego w 2022 w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.