Matura 2024. Ile trwają egzaminy?

Matury 2024. Dwie formuły egzaminu

Maturzyści w maju w części pisemnej obowiązkowo przystąpią do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, a także do co najmniej jednego, wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo obowiązkowo przystąpią do egzaminów ustnych - z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego, przeprowadzanych bez określania poziomu.