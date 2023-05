Matura ustna 2023. Egzaminy ruszają już jutro

Matury ustne odbywają się pomiędzy 10 a 23 maja. Co ważne, mogą one być przeprowadzane również w sobotę. Egzaminy w tej formie powracają do szkół po dwóch latach przerwy, spowodowanej koronawirusem. Dodatkowo w 2023 po raz pierwszy przystąpią do nich absolwenci, których objęła reforma edukacji, przeprowadzona przed sześcioma laty.