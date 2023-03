Matura 2023 a 2015. "Stara" i "nowa" formuła. Jaka jest różnica?

Matura 2023 a matura 2015. Egzamin dojrzałości w dwóch formułach

Egzamin w "starej" formule 2015 będą zdawać absolwenci 3-letnich liceów oraz 4-letnich techników. Oznacza to, że jest to matura dla uczniów po gimnazjum, których nie objęła reforma edukacji przeprowadzona przed sześcioma laty. Dodatkowo do tego egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkołę średnią kilka lat wcześniej oraz osoby, które chcą poprawić swój dotychczasowy wynik maturalny.