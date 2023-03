Konteksty na maturze ustnej i pisemnej 2023. To nowość

Konteksty na maturze. Nowość w Formule 2023

Osoby, przystępujące do "nowej" matury, w wypracowaniu, czyli wysoko punktowanym zadaniu zamykającym arkusz egzaminacyjny będą musiały odnieść się do minimum dwóch kontekstów oraz minimum dwóch utworów literackich (z których co najmniej jeden musi należeć do kanonu lektur obowiązkowych). Na maturze ustnej zdający będą musieli natomiast odnieść się co najmniej do jednego kontekstu. Co ważne, opracowane przez CKE wymagania nie wykluczają możliwości odniesienia się do kilku kontekstów z tej samej dziedziny.