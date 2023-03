Matura 2023. Lista lektur obowiązkowych na egzaminie z j. polskiego

Znajomość lektur z gwiazdką jest niezbędna do napisania wypracowania, czyli wysoko punktowanej rozprawki. W jej treści należy odwołać się do co najmniej jednego z utworów literackich omawianych na lekcjach. Jak wygląda lista lektur obowiązkowych na maturę 2023? Część z tekstów trzeba poznać tylko we fragmentach.