Czarne chmury nad Błaszczakiem. "Przekroczenie uprawnień"

- Zakres tego postępowania to przekroczenie i niedopełnienie obowiązków przez urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej (...). To przekroczenie ma polegać na dopuszczeniu do podjęcia decyzji o zniesieniu klauzuli tajności dotyczących dokumentów wobec których klauzula ta była wciąż aktualna - powiedziała prokurator Adamiak.