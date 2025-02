Strzelanina w Ohio. Są zabici i ranni

Co najmniej jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku strzelaniny przed magazynem w Ohio. Strzały rozległy się przed zakładem kosmetycznym w New Albany, położonym około 27 kilometrów od Columbus, we wtorek wieczorem lokalnego czasu. Magazyn KDC/One, gdzie doszło do strzelaniny, produkuje kosmetyki dla sieci sklepów LBrands.