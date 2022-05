Matura z matematyki 2022. Mamy arkusz CKE. Takie były zadania

Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-15 czerwca. Świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca. Tego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.