Matury 2022. W tym roku nie będą obowiązywały specjalne wytyczne sanitarne

W wytycznych tych wskazano m.in., że do szkoły uczęszczać mogą tylko uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Dotyczy to także pracowników szkół – do pracy mogą przechodzić tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Rekomenduje się także ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).