Matura 2024. Jak wyglądają egzaminy ustne? Maturzyści powinni pamiętać o tych zasadach

Matury ustne 2024. Kiedy? Nie wszyscy zdają w jednym terminie

Egzaminy maturalne w części ustnej odbędą się zgodnie z harmonogramem, ustalonym przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w terminach od 11 do 16 maja (z wyłączeniem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Oznacza to, że część maturzystów przystąpi do egzaminów ustnych w sobotę.