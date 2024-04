Matury 2024. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminów?

Kiedy wyniki matur 2024?

Informację na temat terminu przekazania do wiadomości maturzystów wyników egzaminu, przekazał w komunikacie o harmonogramie matur dyrektor CKE. Zgodnie z nią, wyniki matury 2024 zostaną ogłoszone we wtorek, 9 lipca. Do tego dnia do szkół powinny zostać przekazane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach matur. Początkiem lipca wspomniane dokumenty zostaną również wydane maturzystom.