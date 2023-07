Wyniki matur 2023. Jak sprawdzić je w internecie?

Wyniki matur. Jak sprawdzić w internecie?

W piątek 7 lipca do szkół trafią świadectwa maturalne, a także aneksy zawierające informacje o wynikach egzaminu. Nie oznacza to jednak, że poznanie wyników matur jest możliwe wyłącznie po odebraniu wymienionych dokumentów. Abiturienci mogą bowiem sprawdzić wyniki egzaminu dojrzałości w internecie. W tym celu należy zalogować się do systemu ZIU. Aby tego dokonać, niezbędne będzie podanie loginu oraz hasła.